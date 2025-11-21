Кими Антонелли: «Еще есть над чем поработать, но начало уик-энда хорошее»

Антонелли подвел итоги второй тренировки в Лас-Вегасе.

Пилот «Мерседеса » высказался о 2-м месте во второй практике перед Гран-при Лас-Вегаса.

«У меня были хорошие ощущения от управления болидом. Еще есть над чем поработать, но начало уик-энда хорошее.

В первой сессии меня весьма удивил уровень сцепления, а затем трасса невероятным образом эволюционировала – мы ожидаем того же завтра.

Нужно поддерживать шины в состоянии, соответствующем эволюции покрытия трассы, и корректировать машину с учетом условий.

В квалификации хочется выехать на трассу последним, но здесь довольно трудная ситуация с красными флагами, так что все сводится к нахождению правильного баланса», – отметил Антонелли.

