Кими Антонелли: «Еще есть над чем поработать, но начало уик-энда хорошее»
Пилот «Мерседеса» высказался о 2-м месте во второй практике перед Гран-при Лас-Вегаса.
«У меня были хорошие ощущения от управления болидом. Еще есть над чем поработать, но начало уик-энда хорошее.
В первой сессии меня весьма удивил уровень сцепления, а затем трасса невероятным образом эволюционировала – мы ожидаем того же завтра.
Нужно поддерживать шины в состоянии, соответствующем эволюции покрытия трассы, и корректировать машину с учетом условий.
В квалификации хочется выехать на трассу последним, но здесь довольно трудная ситуация с красными флагами, так что все сводится к нахождению правильного баланса», – отметил Антонелли.
Гран-при Лас-Вегаса-2025. 2-я практика. Норрис – 1-й, Антонелли – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 9-й, Пиастри – 14-й