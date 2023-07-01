«Вы пытаетесь оценить ситуацию: сухо ли сейчас, или это брызги с трассы, или это просто пот». Джордж Расселл – о дождевых условиях

Пилот « » подвел итоги спринта Гран-при Австрии, где стал восьмым.

По ходу заезда Джордж первым заехал в боксы, чтобы перейти на слики.

«Очевидно это результат совместной работы [с пит-уоллом]. По моим ощущениям, явно нужно было переходить на слики. И за круг до пит-стопа я сказал, что, если бы это была квалификация, я бы заехал в боксы сейчас.

Будучи пилотом, вы не знаете, что впереди еще 13 кругов, сможете ли вы отыграть позиции. Я был в какой-то степени доволен своим решением. Всегда очень захватывающе оказаться в слипстриме за другими машинами – в вас летят брызги, даже если трек полусухой», – сказал Расселл.

В течение интервью Джордж также решил пошутить: описывая дождевые условия, он сделал отсылку на Гран-при Испании, когда сам же спутал свой пот с дождем.

«В общем, вы пытаетесь оценить ситуацию: сухо ли сейчас, или это летят брызги с трассы, или дело во влажности… […] или это просто пот – да, вот так вот».

Гран-при Австрии-2023. Ферстаппен выиграл спринт, Перес – 2-й, Сайнс – 3-й