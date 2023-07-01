«Вы пытаетесь оценить ситуацию: сухо ли сейчас, или это брызги с трассы, или это просто пот». Джордж Расселл – о дождевых условиях

Теги Формула-1 Гран-при Австрии Мерседес Джордж Расселл Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги спринта Гран-при Австрии, где стал восьмым.

По ходу заезда Джордж первым заехал в боксы, чтобы перейти на слики.

«Очевидно это результат совместной работы [с пит-уоллом]. По моим ощущениям, явно нужно было переходить на слики. И за круг до пит-стопа я сказал, что, если бы это была квалификация, я бы заехал в боксы сейчас.

Будучи пилотом, вы не знаете, что впереди еще 13 кругов, сможете ли вы отыграть позиции. Я был в какой-то степени доволен своим решением. Всегда очень захватывающе оказаться в слипстриме за другими машинами – в вас летят брызги, даже если трек полусухой», – сказал Расселл.

В течение интервью Джордж также решил пошутить: описывая дождевые условия, он сделал отсылку на Гран-при Испании, когда сам же спутал свой пот с дождем.

«В общем, вы пытаетесь оценить ситуацию: сухо ли сейчас, или это летят брызги с трассы, или дело во влажности… […] или это просто пот – да, вот так вот».

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9 комментариев

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RusSt
это конечно был лучший спринт за все время благодаря идеальной погоде
+3
0
+3
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Scorpio
Ответ Rangawe
Может станет новой версией Баттона?
предлагаешь гадать? )
талант есть, напор имеется, тима без косяков в плане организации, будет достойный болид - поедет
+1
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+1
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Scorpio
Ответ RusSt
это конечно был лучший спринт за все время благодаря идеальной погоде
кругов 30-32 бы его проводить и был бы идеал - пришлось бы всем проводить питы, ситуации менялись бы активнее. А так группа лидеров тупо доезжала
+1
0
+1
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RusSt
Ответ Scorpio
кругов 30-32 бы его проводить и был бы идеал - пришлось бы всем проводить питы, ситуации менялись бы активнее. А так группа лидеров тупо доезжала
30 много тогда бы все перешли
надо было еще +2 круга чтобы получилась ситуация что и промежутки и слики были потенциально победной стратегией
+1
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Scorpio
Есть в нем жилка, все таки.
Может стать большим гонщиком
+1
-1
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Kasper N . P .
Ответ Rangawe
Может станет новой версией Баттона?
кстати, Баттон очень хорошая аналогия. какие-то серьезные оверперфомансы пока не проявил, но всегда на очень хорошем уровне и стабилен. предтоп я бы сказал. и при определенных раскладах это вполне претендент на титул
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Иван Алейников
Ответ Scorpio
кругов 30-32 бы его проводить и был бы идеал - пришлось бы всем проводить питы, ситуации менялись бы активнее. А так группа лидеров тупо доезжала
Лидеры тоже бы сразу со всеми переобулись
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Scorpio
Ответ RusSt
30 много тогда бы все перешли надо было еще +2 круга чтобы получилась ситуация что и промежутки и слики были потенциально победной стратегией
соглашусь
Неопределенность решения была бы на руку зрителям
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