Пьер Гасли о трагедии в Спа: «Не первый раз мы теряем молодых гонщиков. Надеюсь, предпримут меры»

Пьер Гасли призвал предпринять меры после гибели гонщика на трассе «Спа-Франкоршам».

В 2019 году в Бельгии произошла авария, оказавшаяся смертельной для близкого друга пилота « » – Антуана Юбера из «Формулы-2». Сегодня в Спа скончался 18-летний Дилано ван’т Хофф из-за травм, полученных в гонке Регионального европейского чемпионата «Формулы».

«Мы все шокированы и невероятно опечалены произошедшим. Конечно, это напоминает об очень грустных временах, о том, что случилось с Антуаном пару лет назад. Это просто кажется неправильным, мы не должны терять молодых талантливых пилотов.

Безусловно, нужно изучить, что конкретно случилось, и сделать все возможное, чтобы подобное никогда не повторялось. На мой взгляд, хватит терять талантливых пилотов таким образом. Естественно, это крайне грустно.

Очень надеюсь, что люди, которые занимаются безопасностью, предпримут меры, потому что это не первый раз. Такое не должно происходить. Еще несколько лет назад мы не должны были оказаться в таком положении. Без сомнения, нужно все изучить», – заявил после спринта на .

18-летний пилот погиб в гонке Региональной европейской «Формулы»

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