Нико Хюлькенберг: «Мы не рассчитывали набрать очки в спринте, так что я очень рад»

Теги Нико Хюлькенберг Формула-1 Гран-при Австрии Хаас Авто

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг подвел итоги спринта перед Гран-при Австрии, отметив, что остался доволен результатом.

«Гонка получилась насыщенной и напряженной, но очевидно с позитивным для нас исходом. Мы не рассчитывали набрать очки в спринте, когда только приехали сюда, так что я рад новым заработанным баллам.

Это была интересная гонка в переменчивых условиях. Думаю, команда хорошо поработала и была за это вознаграждена.

Думаю, переход на слики был для нас единственным решением, потому что промежуточные шины очень сильно износились. Я действительно видел, как другие меня догоняют, а у меня уже не было сцепления с трассой. Так что решение было очевидным.

К тому же, Джордж Расселл был первым, кто перешел на слики, и к тому моменту уже успел сообщить команде, что все нормально. Поэтому я подумал, что нам тоже пора», – рассказал Хюлькенберг.

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4 комментария

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Третий подход к снаряду
Хюльк молодец! Очень радует своими выступлениями.
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1CEMAN
ппц он износился. но это не мешает укатывать магу
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checker
У Маги тоже износились.. пропустил оба мерина и за 3 круга остал на 6 секунд.. это вообще ахиллесова пята Хааса - сильный износ резины..
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vulturecrow
я проспал трансляцию на Sky, пришлось смотреть в записи поповский комментарий. ох, как же у меня подгорало, когда Халк снимал по 5 секунд с круга, догоняя Норриса и Окона, а Попов кричал, что круги заканчиваются.
вспоминал, что Хаас позвал его на питстоп с пятого места - но его там съели бы все преследователи, он на промежуточных вряд ли бы в очковой зоне остался.
без Фабричновой Попов совсем не может следить за гонкой, не понимает абсолютно, что происходит. как можно так деградировать?
тут недавно ещё один маразматик Ральф (ровесник Попова, им по 48) говорил, что гонщикам Хааса надо искать новые команды. пусть теперь плачет и видит, насколько правильным решением было пнуть мини-крашера.
рад за Халка и Хаас.
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