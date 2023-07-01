Нико Хюлькенберг: «Мы не рассчитывали набрать очки в спринте, так что я очень рад»

Пилот « » подвел итоги спринта перед Гран-при Австрии, отметив, что остался доволен результатом.

«Гонка получилась насыщенной и напряженной, но очевидно с позитивным для нас исходом. Мы не рассчитывали набрать очки в спринте, когда только приехали сюда, так что я рад новым заработанным баллам.

Это была интересная гонка в переменчивых условиях. Думаю, команда хорошо поработала и была за это вознаграждена.

Думаю, переход на слики был для нас единственным решением, потому что промежуточные шины очень сильно износились. Я действительно видел, как другие меня догоняют, а у меня уже не было сцепления с трассой. Так что решение было очевидным.

К тому же, Джордж Расселл был первым, кто перешел на слики, и к тому моменту уже успел сообщить команде, что все нормально. Поэтому я подумал, что нам тоже пора», – рассказал Хюлькенберг.

Что случилось в спринте на Гран-при Австрии: Ферстаппен проиграл мегастарт, но выжал Переса, все сражались до ленточки