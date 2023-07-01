Шарль Леклер: «Каждый раз, когда я оказываюсь на сликах на подсыхающей трассе, у меня вообще нет скорости»

Теги Феррари Формула-1 Гран-при Австрии Шарль Леклер Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги спринта перед Гран-при Австрии, отметив, что остался разочарован своим выступлением.

«Я разочарован не «Феррари», а скорее собой. Я разочарован гонкой в целом – я выступил не слишком сильно.

Так происходит вот уже в трех гонках – каждый раз, когда я оказываюсь на сликах на подсыхающей трассе, у меня вообще нет скорости. Нам нужно разобраться в том, что я делаю не так с точки зрения пилотажа.

Очевидно, что у нас все хорошо работает на сухой трассе. Как кажется, все работает и в полностью дождевых условиях. Но когда условия становятся переходным – у меня ничего не получается. Так что нам нужно найти причину происходящего и прибавить в таких условиях, потому что это сильно вредит нам в этом сезоне», – рассказал Леклер.

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1 комментарий

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rtr_return
Ну раз не умеешь ездить в дождь, может просто повесить шлем на гвоздь?
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