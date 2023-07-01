Льюис Хэмилтон: «Мы потеряли несколько очков, но сегодня не самый важный день»

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Гран-при Австрии Мерседес Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги спринта перед Гран-при Австрии, а также поделился мнением о перспективах в завтрашней гонке.

«Сегодня утром я был довольно быстр. Я должен был легко попасть в топ-5, а в гонке, с учетом нашего темпа, я был бы намного ближе к подиуму. В гонке же сегодня я просто наслаждался процессом. Да, мы потеряли несколько очков, но сегодня не самый важный день.

Что до перспектив в завтрашней гонке, то я нахожусь рядом с пилотами «Феррари», и с «Ред Булл», который находится в своей лиге. Если я смогу удержаться за «Феррари» – будет здорово», – рассказал Хэмилтон.

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4 комментария

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Train67
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У Льюиса чистая гонка, красивые обгоны, шикарный старт. 8 позиций отыграл. Но вот очков 0...
С Расселом сегодня красивую борьбу показали. Жаль, что это безрезультатно по итогу вышло все.
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grag68
Переход на слики Льюису ничего не принесло. Выехал в борьбу поэтому очень долго прогревал резину. Лучше бы остался на промежутке
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Train67
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Александр Деев
Да-да, слова настоящего чемпиона :)
Ты не на слова смотри, а на действия. Тогда может умнее станешь.
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