Льюис Хэмилтон: «Мы потеряли несколько очков, но сегодня не самый важный день»

Пилот « » подвел итоги спринта перед , а также поделился мнением о перспективах в завтрашней гонке.

«Сегодня утром я был довольно быстр. Я должен был легко попасть в топ-5, а в гонке, с учетом нашего темпа, я был бы намного ближе к подиуму. В гонке же сегодня я просто наслаждался процессом. Да, мы потеряли несколько очков, но сегодня не самый важный день.

Что до перспектив в завтрашней гонке, то я нахожусь рядом с пилотами «Феррари», и с «Ред Булл», который находится в своей лиге. Если я смогу удержаться за «Феррари» – будет здорово», – рассказал Хэмилтон.

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