Бывший руководитель «Форс-Индии» Роберт Фернли умер в возрасте 70 лет

Бывший руководитель «Форс-Индии» Роберт Фернли скончался в возрасте 70 лет.

Фернли долгое время работал в «Формуле-1», присоединившись к «Форс-Индии» в 2008 году – после покупки команды Виджеем Малльей и переименованием из «Спайкера в «Форс-Индию».

Формально Фернли занимал должность заместителя, но на самом деле осуществлял руководство командой, поскольку Маллья почти не прилетал на Гран-при.

Фернли покинул «Форс-Индию» в 2018 году – после того, как команду приобрел Лоренс Стролл, – и присоединился к проекту « » в « ».

Позже, в конце 2020 года, он заменил Стефано Доменикали на посту главы Комиссии ФИА по гонкам на болидах с открытыми колесами. Эту должность он покинул в 2022 году, уступив место Джанкарло Минарди.

Также Фернли основал фонд для оказания поддержки молодым талантливым инженерам в партнерстве с Национальным центром автоспортивной инженерии при университете Бостона.

Фернли покинул пост главы программы «Индикар» в «Макларене»