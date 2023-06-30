Бывший руководитель «Форс-Индии» Роберт Фернли умер в возрасте 70 лет

Теги ФИА Форс-Индия Индикар Стефано Доменикали Виджай Маллья Формула-1 Роберт Фернли Эрроу Макларен Авто

Бывший руководитель «Форс-Индии» Роберт Фернли скончался в возрасте 70 лет.

Фернли долгое время работал в «Формуле-1», присоединившись к «Форс-Индии» в 2008 году – после покупки команды Виджеем Малльей и переименованием из «Спайкера в «Форс-Индию».

Формально Фернли занимал должность заместителя, но на самом деле осуществлял руководство командой, поскольку Маллья почти не прилетал на Гран-при.

Фернли покинул «Форс-Индию» в 2018 году – после того, как команду приобрел Лоренс Стролл, – и присоединился к проекту «Макларена» в «Индикаре».

Позже, в конце 2020 года, он заменил Стефано Доменикали на посту главы Комиссии ФИА по гонкам на болидах с открытыми колесами. Эту должность он покинул в 2022 году, уступив место Джанкарло Минарди.

Также Фернли основал фонд для оказания поддержки молодым талантливым инженерам в партнерстве с Национальным центром автоспортивной инженерии при университете Бостона.

Фернли покинул пост главы программы «Индикар» в «Макларене»

1 комментарий

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Hitgoe Himgob
Очень жаль. Отличный руководитель был. Многим гонщикам он помог в карьере. Трое из пелотона сейчас точно ему обязаны. Переса взяли после провала в Маках, Окону дали первый большой шанс, ну и конечно Хюльк. Ему вообще дважды помогли, после Вил и потом после Заубера

ФИ для меня всегда ассоциировалась именно с ним, вечная память
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