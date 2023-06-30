Джордж Расселл: «Просто не хватало скорости. 11-я позиция – не лучшая для старта, но не все потеряно»

Джордж Расселл рассказал, почему вылетел после второго сегмента квалификации в Шпильберге.

Гонщик « » начнет воскресную гонку на Гран-при Австрии 11-м, его напарник Льюис Хэмилтон – пятым.

«Сегодня просто не хватало скорости. С первого же круга в практике не было нужных ощущений от машины. По ходу уик-энда со спринтом времени мало, чтобы внести изменения. Посмотрим, что получится сделать перед завтрашним днем.

11-я позиция – не лучшая для старта, но в этом году были хорошие результаты после старта с хвоста – не все потеряно.

Ситуация с деградацией шин в практике выглядела достаточно плохо, так что, наверное, гонка пройдет с двумя пит-стопами. Надо понять, что происходит, поскольку мы испытываем проблемы, особенно по субботам», – произнес после сессии.

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