Джордж Расселл: «Просто не хватало скорости. 11-я позиция – не лучшая для старта, но не все потеряно»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Гран-при Австрии Мерседес Джордж Расселл Авто

Джордж Расселл рассказал, почему вылетел после второго сегмента квалификации в Шпильберге.

Гонщик «Мерседеса» начнет воскресную гонку на Гран-при Австрии 11-м, его напарник Льюис Хэмилтон – пятым.

«Сегодня просто не хватало скорости. С первого же круга в практике не было нужных ощущений от машины. По ходу уик-энда со спринтом времени мало, чтобы внести изменения. Посмотрим, что получится сделать перед завтрашним днем.

11-я позиция – не лучшая для старта, но в этом году были хорошие результаты после старта с хвоста – не все потеряно.

Ситуация с деградацией шин в практике выглядела достаточно плохо, так что, наверное, гонка пройдет с двумя пит-стопами. Надо понять, что происходит, поскольку мы испытываем проблемы, особенно по субботам», – произнес Расселл после сессии.

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6 комментариев

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Givi Shotadze
Ответ LetTong
Как понтоны появились, Расселл перестал ехать. Не умеет значит быстро адаптироваться, как Хэм
На мой взгляд Рассел умеет здорово цепляться за поребрики , а на трассах где их нет он теряет. Хэм уже столько опыта имеет, что именно пилотирует - тут и стабильность, и работа с резиной, и умение дать столько, сколько надо, а рисковать только за результат...
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mrMassi
Мистер суббота, ждём исправления ситуации завтра 😎 к сожалению, пятницу джордж провалил, видимо, не попал в настройки, увы
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RusSt
У Джорджа после обновления вообще не идет что то. Побыстрее бы нашел подход к машине раньше именно в квалах ему удавалось показать результат
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Luca di Montezemolo
Ответ LetTong
Как понтоны появились, Расселл перестал ехать. Не умеет значит быстро адаптироваться, как Хэм
Дело не в понтонах, новая передняя подвеска позволила лучше тормозить и тачка стала чуть более предсказуемая, но все равно хэму мешает положение кокпита и нестабильный задок, может в следующем году мерс создаст норм машину без кучи слабых мест, может Рассел больше будет проигрывать тогда , а может не будет.
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