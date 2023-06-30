Льюис Хэмилтон: «Думаю, по гоночному темпу «Мерседес» где-то на третьем месте»

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Гран-при Австрии Мерседес Астон Мартин Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Австрии и поделился мнением о перспективах команды в оставшихся заездах уик-энда.

«Это конечно не первое место, но я согласен на такой результат и буду работать с ним уже в воскресенье. Думаю, что по гоночному темпу мы были где-то третьими. Думаю, «Ред Булл» и «Феррари» быстрее всех, у «Астон Мартин» тоже хороший темп, так что может мы вообще четвертые.

Я не совсем уверен в том, где именно мы находимся в расстановке сил – я просто старался сосредоточиться на том, чтобы сегодня оказаться максимально быстрым. Квалификация вышла очень трудной, трасса здесь не самая простая, которая в прошлом не слишком подходила нашему болиду. И сегодня это вновь подтвердилось.

Посмотрим, чего мы теперь сможем добиться в завтрашней спринт-квалификации, что будет с погодой и показателями температуры.

Пятая позиция на старте воскресной гонки – это довольно сильный результат. В прошлом году я стартовал еще ниже и гонка получилась очень трудной, надеюсь, в это воскресенье мы сможем выступить лучше», – рассказал Хэмилтон.

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6 комментариев

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Rangawe
На самом деле намечается хорошая борьба за подиум (с 1 местамм до конца чемпионата все ясно, в принципе)
Феррари Льюис Астоны!
в Норриса не особо верю
ещё будут прорывы Рассела и Переса

Нормальная гонка будет)))
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Jurgen Klinsmann
Ответ Rangawe
На самом деле намечается хорошая борьба за подиум (с 1 местамм до конца чемпионата все ясно, в принципе) Феррари Льюис Астоны! в Норриса не особо верю ещё будут прорывы Рассела и Переса Нормальная гонка будет)))
почему астоны во множественном числе? думаю стролл самоустранится от борьбы за подиум.
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Train67
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Ответ Rangawe
На самом деле намечается хорошая борьба за подиум (с 1 местамм до конца чемпионата все ясно, в принципе) Феррари Льюис Астоны! в Норриса не особо верю ещё будут прорывы Рассела и Переса Нормальная гонка будет)))
Судя по прошлой гонке, как Алонсо довольно легко прошёл Льюиса, то шансы у Мерседеса на подиум минимальны, учитывая что Феррари смотрится даже быстрее АМ на этой трассе.
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