Льюис Хэмилтон: «Думаю, по гоночному темпу «Мерседес» где-то на третьем месте»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Австрии и поделился мнением о перспективах команды в оставшихся заездах уик-энда.
«Это конечно не первое место, но я согласен на такой результат и буду работать с ним уже в воскресенье. Думаю, что по гоночному темпу мы были где-то третьими. Думаю, «Ред Булл» и «Феррари» быстрее всех, у «Астон Мартин» тоже хороший темп, так что может мы вообще четвертые.
Я не совсем уверен в том, где именно мы находимся в расстановке сил – я просто старался сосредоточиться на том, чтобы сегодня оказаться максимально быстрым. Квалификация вышла очень трудной, трасса здесь не самая простая, которая в прошлом не слишком подходила нашему болиду. И сегодня это вновь подтвердилось.
Посмотрим, чего мы теперь сможем добиться в завтрашней спринт-квалификации, что будет с погодой и показателями температуры.
Пятая позиция на старте воскресной гонки – это довольно сильный результат. В прошлом году я стартовал еще ниже и гонка получилась очень трудной, надеюсь, в это воскресенье мы сможем выступить лучше», – рассказал Хэмилтон.
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Феррари Льюис Астоны!
в Норриса не особо верю
ещё будут прорывы Рассела и Переса
Нормальная гонка будет)))