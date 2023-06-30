Льюис Хэмилтон: «Думаю, по гоночному темпу «Мерседес» где-то на третьем месте»

Пилот « » подвел итоги квалификации к и поделился мнением о перспективах команды в оставшихся заездах уик-энда.

«Это конечно не первое место, но я согласен на такой результат и буду работать с ним уже в воскресенье. Думаю, что по гоночному темпу мы были где-то третьими. Думаю, «Ред Булл» и « » быстрее всех, у « » тоже хороший темп, так что может мы вообще четвертые.

Я не совсем уверен в том, где именно мы находимся в расстановке сил – я просто старался сосредоточиться на том, чтобы сегодня оказаться максимально быстрым. Квалификация вышла очень трудной, трасса здесь не самая простая, которая в прошлом не слишком подходила нашему болиду. И сегодня это вновь подтвердилось.

Посмотрим, чего мы теперь сможем добиться в завтрашней спринт-квалификации, что будет с погодой и показателями температуры.

Пятая позиция на старте воскресной гонки – это довольно сильный результат. В прошлом году я стартовал еще ниже и гонка получилась очень трудной, надеюсь, в это воскресенье мы сможем выступить лучше», – рассказал Хэмилтон.

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