Леб вернется в Extreme E – проведет 2 этапа вместо Аль-Аттии. Себастьян – действующий чемпион серии в команде Хэмилтона
Себастьян Леб снова выступит в серии электровнедорожников Extreme E.
Легендарный раллийный пилот завоевал титул в 2022 году в команде семикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона X44, после чего покинул чемпионат.
Леб проведет пятый и шестой этапы сезона-2023 на Сардинии, которые состоятся 8 и 9 июля, в паре с Кларой Андерссон. Себастьян заменит в команде «Абт» Нассера Аль-Аттию, своего многолетнего конкурента по ралли «Дакар». Катарский гонщик будет участвовать в этапе Кубка мира по бахам в тот же уик-энд.
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