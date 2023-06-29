Леб вернется в Extreme E – проведет 2 этапа вместо Аль-Аттии. Себастьян – действующий чемпион серии в команде Хэмилтона

Теги Льюис Хэмилтон ралли Дакар Себастьян Леб Нассер Аль-Аттия Extreme E Авто

Себастьян Леб снова выступит в серии электровнедорожников Extreme E.

Легендарный раллийный пилот завоевал титул в 2022 году в команде семикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона X44, после чего покинул чемпионат.

Леб проведет пятый и шестой этапы сезона-2023 на Сардинии, которые состоятся 8 и 9 июля, в паре с Кларой Андерссон. Себастьян заменит в команде «Абт» Нассера Аль-Аттию, своего многолетнего конкурента по ралли «Дакар». Катарский гонщик будет участвовать в этапе Кубка мира по бахам в тот же уик-энд.

Леб вернулся в чемпионат мира по ралли-кроссу

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий