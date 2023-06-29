Леб вернется в Extreme E – проведет 2 этапа вместо Аль-Аттии. Себастьян – действующий чемпион серии в команде Хэмилтона

снова выступит в серии электровнедорожников .

Легендарный раллийный пилот завоевал титул в 2022 году в команде семикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона X44, после чего покинул чемпионат.

Леб проведет пятый и шестой этапы сезона-2023 на Сардинии, которые состоятся 8 и 9 июля, в паре с Кларой Андерссон. Себастьян заменит в команде «Абт» Нассера Аль-Аттию, своего многолетнего конкурента по ралли «Дакар». Катарский гонщик будет участвовать в этапе Кубка мира по бахам в тот же уик-энд.

Леб вернулся в чемпионат мира по ралли-кроссу