Леб вернулся в чемпионат мира по ралли-кроссу
Легенда мирового автоспорта Себастьян Леб проведет полноценный сезон в чемпионате мира по ралли-кроссу.
Девятикратный чемпион мира по ралли выступал в данной серии в 2016-2018 годах за рулем «Пежо» и завоевал 17 подиумов, в том числе две победы.
49-летний француз будет гоняться за «Лянча», как и его соотечественник Герлен Шишери. Сезон начнется этапом в Португалии (3-4 июня).
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Супер комбо для меня просто 😃.