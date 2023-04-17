Леб вернулся в чемпионат мира по ралли-кроссу

Теги чемпионат мира по ралли Себастьян Леб Пежо Герлен Шишери Ралли-кросс Авто

Легенда мирового автоспорта Себастьян Леб проведет полноценный сезон в чемпионате мира по ралли-кроссу.

Девятикратный чемпион мира по ралли выступал в данной серии в 2016-2018 годах за рулем «Пежо» и завоевал 17 подиумов, в том числе две победы.

49-летний француз будет гоняться за «Лянча», как и его соотечественник Герлен Шишери. Сезон начнется этапом в Португалии (3-4 июня).

Леб выиграл Ралли Азорских островов – француз выступил на этапе ERC по приглашению организаторов

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Якимцев
Лёб (безмерное уважение), Лянча (Дельта Интеграле одна из любимых машин юности), Ралли-кросс (моя тема диплома в МАДИ).

Супер комбо для меня просто 😃.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Red Line
Ответ Антон Якимцев
Лёб (безмерное уважение), Лянча (Дельта Интеграле одна из любимых машин юности), Ралли-кросс (моя тема диплома в МАДИ). Супер комбо для меня просто 😃.
кроме МАДИ, для любого любителя гонок это шикарное комбо)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий