Леб вернулся в чемпионат мира по ралли-кроссу

Легенда мирового автоспорта проведет полноценный сезон в чемпионате мира по ралли-кроссу.

Девятикратный чемпион мира по ралли выступал в данной серии в 2016-2018 годах за рулем « » и завоевал 17 подиумов, в том числе две победы.

49-летний француз будет гоняться за «Лянча», как и его соотечественник Герлен Шишери. Сезон начнется этапом в Португалии (3-4 июня).

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