Дэймон Хилл: «Алонсо легко мог бы руководить «Формулой-1»

Дэймон Хилл считает, что Фернандо Алонсо по силам возглавить «Формулу-1».

Чемпион мира 1996 года сравнил пилота « » по опыту с коллегой из « » . Алонсо является рекордсменом «Ф-1» по количеству Гран-при (364), Хэмилтон – четвертый в истории (318).

«Фернандо не только проехал больше гонок – он прошел через трудные времена на неконкурентоспособных машинах. У Льюиса был тяжелый период в « », но он быстро оказался в куда более сильном положении. Опыт работы с разными командами, прохождение разных сценариев под разнообразным руководством делает тебя значительно более разносторонним гонщиком.

Фернандо мог бы легко – это вполне можно себе представить – руководить «Ф-1». Он столько всего знает. Это тот человек, который стал бы ценным активом для команды, не являясь пилотом», – отметил .

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Фелипе Масса: «В случае с Алонсо возраст – всего лишь цифры. Возможно, я бы и сам мог до сих пор гоняться в «Ф-1», все зависит от желания»