Дэймон Хилл: «Алонсо легко мог бы руководить «Формулой-1»

Теги Дэймон Хилл Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Астон Мартин Авто

Дэймон Хилл считает, что Фернандо Алонсо по силам возглавить «Формулу-1».

Чемпион мира 1996 года сравнил пилота «Астон Мартин» по опыту с коллегой из «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. Алонсо является рекордсменом «Ф-1» по количеству Гран-при (364), Хэмилтон – четвертый в истории (318).

«Фернандо не только проехал больше гонок – он прошел через трудные времена на неконкурентоспособных машинах. У Льюиса был тяжелый период в «Макларене», но он быстро оказался в куда более сильном положении. Опыт работы с разными командами, прохождение разных сценариев под разнообразным руководством делает тебя значительно более разносторонним гонщиком.

Фернандо мог бы легко – это вполне можно себе представить – руководить «Ф-1». Он столько всего знает. Это тот человек, который стал бы ценным активом для команды, не являясь пилотом», – отметил Хилл.

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3 комментария

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Самая быстрая булочка в мире
Алонсо легко бы мог управлять миром @ Великий Алонсо
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Великий Алонсо
Негласный Король Испании, главный человек в истории автоспорта, легко может быть лучшим гонщиком в пелетоне и параллельно управлять Ф1.
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