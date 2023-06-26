Дэвид Култхард: «Хэмилтон перевернул ситуацию в борьбе с Расселлом»

Дэвид Култхард считает, что Льюис Хэмилтон оправился от поражения Джорджу Расселлу.

По итогам сезона-2022 семикратный чемпион «Формулы-1» уступил в личном зачете новичку « ». После восьми гонок 2023 года Льюис уверенно опережает напарника (102 очка против 65).

«Мы предупреждали, что спешить не стоит, потому что бороться с таким напарником как Льюис, когда он в форме, трудно.

Безусловно, он перевернул ситуацию, смотрится очень здорово, в его голосе чувствуется уверенность при общении с командой», – отметил бывший пилот «Формулы-1» в подкасте Formula For Success.

Его собеседник , экс-владелец команды «Ф-1», также поделился мнением:

«Я очень переживал [за Расселла]. Тем не менее, превзошел все мои ожидания и заставил считать, что он превосходный гонщик, потенциально будущий чемпион мира. У него все получится, если он окажется в нужном месте и в подходящей машине.

Но Льюис прибавил, снова нашел себя. Он провел хорошую тактическую гонку [на ], раскрыл возможности болида».

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