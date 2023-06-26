Фелипе Масса: «В случае с Алонсо возраст – всего лишь цифры. Возможно, я бы и сам мог до сих пор гоняться в «Ф-1», все зависит от желания»

Теги Фелипе Масса Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Фелипе Масса высоко оценил уровень выступлений бывшего напарника по «Феррари», Фернандо Алонсо, в нынешнем сезоне.

По словам Массы, возраст в современном автоспорте перестал играть ключевую роль – при должном уровне подготовки и тренировок спортсмены способны выступать намного дольше.

«Алонсо уже достиг определенного возраста, ему 42 года (будет в июле), он самый опытный гонщик «Ф-1» в истории, с наибольшим количеством проведенных гонок. А возраст – это всего лишь цифры.

Фернандо отлично справляется со своей работой, как и всегда на протяжении своей карьеры, и сейчас, имея в распоряжении конкурентоспособную машину, демонстрирует свой талант.

Возможно, я бы и сам мог продолжать до сих пор гоняться в «Ф-1». Думаю, тут все зависит от желания, работы и результатов на трассе. И Алонсо демонстрирует очень, очень хорошие результаты, и может продолжать выступать еще несколько лет», – рассказал Масса.

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5 комментариев

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Ват-сон
Ответ Великий Алонсо
Нет, не смог бы, никто не смог бы. Алонсо не такой как все, просто поймите это, он особенный.
в истории было 7 (семь) двукратных чемпионов
а еще 5 трехкратных, 2 четырехкратных, 1 пятикратный и двое семикратных
+3
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+3
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Иван Алейников
Может и мог, но после аварии очень сильно сдал. Земляк тогда подкузьмил
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voroninboris
Фелипе, да кому ты нужен бы был? Ты 4 года подряд просто в одну калитку сливал Фернандо, а потом еще 3 года Боттасу. В лучшем бы случае сейчас показывал результаты на уровне Стролла. Хотя учитывая, что Стролл в дебютном сезоне как раз выступал на равных с Массой за Вильямс, скорее всего и того бы не было. Так что ты бы до сих пор гонял в Ф1, только если бы тебя Лоуренс Стролл усыновил.
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Minuvert
Ответ Ват-сон
в истории было 7 (семь) двукратных чемпионов а еще 5 трехкратных, 2 четырехкратных, 1 пятикратный и двое семикратных
Думаю, уже можно утверждать про 6 двукратных и 6 трёхкратных
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