Фелипе Масса: «В случае с Алонсо возраст – всего лишь цифры. Возможно, я бы и сам мог до сих пор гоняться в «Ф-1», все зависит от желания»

Бывший пилот «Формулы-1» высоко оценил уровень выступлений бывшего напарника по «Феррари», , в нынешнем сезоне.

По словам Массы, возраст в современном автоспорте перестал играть ключевую роль – при должном уровне подготовки и тренировок спортсмены способны выступать намного дольше.

«Алонсо уже достиг определенного возраста, ему 42 года (будет в июле), он самый опытный гонщик «Ф-1» в истории, с наибольшим количеством проведенных гонок. А возраст – это всего лишь цифры.

Фернандо отлично справляется со своей работой, как и всегда на протяжении своей карьеры, и сейчас, имея в распоряжении конкурентоспособную машину, демонстрирует свой талант.

Возможно, я бы и сам мог продолжать до сих пор гоняться в «Ф-1». Думаю, тут все зависит от желания, работы и результатов на трассе. И Алонсо демонстрирует очень, очень хорошие результаты, и может продолжать выступать еще несколько лет», – рассказал Масса.

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