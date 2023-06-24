Дэвид Култхард о Стролле: «Секундомер не врет, в какой-то момент оправдания заканчиваются»

Дэвид Култхард считает, что пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл должен прибавить.

Стролл не заезжал на подиум в 2023 году, то время как его напарник сделал это шесть раз.

«Секундомер не врет. Не говорю, что Ланс недостаточно хорош: он выиграл все на пути к «Ф-1». В этом году есть и элемент невезения.

Но наступает момент, когда оправдания заканчиваются. Важно время на секундомере, и на каком-то этапе оно определяет решения команд», – сообщил бывший пилот «Формулы-1» в подкасте for Success.

Схожие мысли высказал и экс-руководитель команды «Ф-1» , рассуждая о владельце «Астон Мартин» Лоренсе Стролле:

«Представьте, что вы владеете «Астон Мартин» и вкладываете целые состояния. Есть и огромные спонсорские деньги.

Что вы ответите спонсорам, когда они спросят: «Вы уверены, что показывает уровень, с которым можно побеждать в Кубке конструкторов?»

Хотелось бы мне знать, что вы скажете на месте Лоренса Стролла».

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