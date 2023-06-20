Руководитель «Астон Мартин»: «Прорыв Стролла с 16-го на 9-е место – прекрасное достижение»

Теги Гран-при Канады Фернандо Алонсо Формула-1 Валттери Боттас Астон Мартин Ланс Стролл Альфа Ромео Майк Крак Авто

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высоко оценил девятое место Ланса Стролла в Канаде.

На домашней трассе Стролл квалифицировался лишь 13-м, потерял три позиции на решетке из-за штрафа, а в гонке добрался до очковой зоны и на финишной черте обогнал пилота «Альфа Ромео» Валттери Боттаса. Напарник Ланса Фернандо Алонсо завоевал второе место.

«Когда он оказался вне трафика, то смог показывать времена лидеров на «харде». Но если ты в «паровозике DRS», бороться очень тяжело.

Прорыв с 16-го на девятое место – прекрасное достижение, на мой взгляд. На бумаге это только девятая строчка, а твой напарник второй, и это не кажется хорошим выступлением. Но, учитывая стартовую позицию, думаю, это очень здорово.

Считаю, он должен извлечь позитивные моменты. Мы знаем, что он очень быстр на высокоскоростных автодромах, и нас ждет пара таких трасс, так что, уверен, мы сможем заработать очки обоими болидами.

Он был вполне доволен итогом, особенно с учетом того, что не повезло с машиной безопасности – она выехала через круг после пит-стопа, из-за чего он потерял пару позиций. Нет смысла сокрушаться или жаловаться. Это гонки, и необходимо извлекать максимум из любой ситуации. Он выступил хорошо, я очень доволен тем, как он отыгрался после квалификации», – высказался Крак.

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2 комментария

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Алексей Юрьевич
Вот оказаться 16-м в квалификации это ещё большее достижение! При том что напарник стал 3-м.
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Великий Алонсо
А что прекрасного то? АМ конечно не Ред Булл, но явно быстрее Альфа-Таури, Уилямсов и т.д. Сделал то, что должен был. Было бы очень странно, если бы он на Астон Мартин так и приехал бы 16
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