Эмерсон Фиттипальди: «Пока рано говорить о том, сможет ли побить рекорд Шумахера и Хэмилтона, но потенциал у него есть»
Двукратный чемпион «Формулы-1» Эмерсон Фиттипальди считает, что у Макса Ферстаппена есть потенциал для того, чтобы выиграть восемь титулов и установить новый рекорд «Формулы-1».
«Мне кажется, пока слишком рано говорить о том, сможет ли Макс побить рекорд Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона. Но потенциал у него есть. Вообще в любом виде спорта – будь то Олимпиада, Чемпионат мира по футболу, теннис, – порой какие-то рекорды кажутся нерушимыми, но история говорит нам об обратном.
У Ферстаппена определенно есть потенциал, чтобы побить этот рекорд – возраст, физические кондиции, уровень тренировок и психологическая устойчивость. Так что да, у него есть потенциал выиграть больше семи титулов», – рассказал Фиттипальди.
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