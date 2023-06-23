Эмерсон Фиттипальди: «Пока рано говорить о том, сможет ли побить рекорд Шумахера и Хэмилтона, но потенциал у него есть»

Теги Михаэль Шумахер Эмерсон Фиттипальди Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Двукратный чемпион «Формулы-1» Эмерсон Фиттипальди считает, что у Макса Ферстаппена есть потенциал для того, чтобы выиграть восемь титулов и установить новый рекорд «Формулы-1».

«Мне кажется, пока слишком рано говорить о том, сможет ли Макс побить рекорд Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона. Но потенциал у него есть. Вообще в любом виде спорта – будь то Олимпиада, Чемпионат мира по футболу, теннис, – порой какие-то рекорды кажутся нерушимыми, но история говорит нам об обратном.

У Ферстаппена определенно есть потенциал, чтобы побить этот рекорд – возраст, физические кондиции, уровень тренировок и психологическая устойчивость. Так что да, у него есть потенциал выиграть больше семи титулов», – рассказал Фиттипальди.

«Ред Булл» выиграл 100-ю гонку «Ф-1», а Ферстаппен догнал Айртона Сенну. История!

3 комментария

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Sergio19882007
Кто сможет?)
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Chyngyz Orozaliev
по заголовку думал говорит про Логана Сержента
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Ват-сон
возраст, кондиции, натренированность... какое это имеет значение? будет авто типа самовоз - есть шансы, не будет такой - не будет и шансов
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