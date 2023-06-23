Эмерсон Фиттипальди: «Пока рано говорить о том, сможет ли побить рекорд Шумахера и Хэмилтона, но потенциал у него есть»

Двукратный чемпион «Формулы-1» считает, что у есть потенциал для того, чтобы выиграть восемь титулов и установить новый рекорд «Формулы-1».

«Мне кажется, пока слишком рано говорить о том, сможет ли Макс побить рекорд и . Но потенциал у него есть. Вообще в любом виде спорта – будь то Олимпиада, Чемпионат мира по футболу, теннис, – порой какие-то рекорды кажутся нерушимыми, но история говорит нам об обратном.

У Ферстаппена определенно есть потенциал, чтобы побить этот рекорд – возраст, физические кондиции, уровень тренировок и психологическая устойчивость. Так что да, у него есть потенциал выиграть больше семи титулов», – рассказал Фиттипальди.

«Ред Булл» выиграл 100-ю гонку «Ф-1», а Ферстаппен догнал Айртона Сенну. История!