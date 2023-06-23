«У Макса впереди очень длинная карьера, так что да, он способен это сделать». Хэмилтон уверен, что Ферстаппен побьет его рекорд по победам в «Ф-1»

Пилот « » высказался о перспективах в «Формуле-1».

Хэмилтон считает, что с учетом уровня выступлений в последних сезонах Ферстаппену будет вполне по силам побить его рекорд в «Формуле-1». В данный момент на счету Хэмилтона 103 победы в Гран-при. Для Ферстаппена победа в Канаде стала 41-й в «Формуле-1» – и по этому показателю он сравнялся с Айртоном Сенной.

«Макс проделал потрясающую работу. До сих пор его карьера развивалась настолько невероятно, что он определенно превзойдет этот результат (Сенны).

Мы же работаем над тем, чтобы вывести нашу машину на нужный уровень, чтобы мы могли как-то замедлить Макса.

Сможет ли он превзойти мой результат? У него впереди еще очень длинная карьера, так что да, абсолютно точно. В конечном счете, рекорды существуют для того, чтобы их покорять и обновлять. И у Макса потрясающая команда. Но, как я уже сказал, мы продолжим упорно трудиться и постараться продлить свой успех. Надеюсь, что в будущем у нас будет больше гонок с плотной борьбой», – рассказал Хэмилтон.

Ферстаппен сравнялся с Сенной по победам в «Формуле-1»