«У Макса впереди очень длинная карьера, так что да, он способен это сделать». Хэмилтон уверен, что Ферстаппен побьет его рекорд по победам в «Ф-1»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о перспективах Макса Ферстаппена в «Формуле-1».

Хэмилтон считает, что с учетом уровня выступлений в последних сезонах Ферстаппену будет вполне по силам побить его рекорд в «Формуле-1». В данный момент на счету Хэмилтона 103 победы в Гран-при. Для Ферстаппена победа в Канаде стала 41-й в «Формуле-1» – и по этому показателю он сравнялся с Айртоном Сенной.

«Макс проделал потрясающую работу. До сих пор его карьера развивалась настолько невероятно, что он определенно превзойдет этот результат (Сенны).

Мы же работаем над тем, чтобы вывести нашу машину на нужный уровень, чтобы мы могли как-то замедлить Макса.

Сможет ли он превзойти мой результат? У него впереди еще очень длинная карьера, так что да, абсолютно точно. В конечном счете, рекорды существуют для того, чтобы их покорять и обновлять. И у Макса потрясающая команда. Но, как я уже сказал, мы продолжим упорно трудиться и постараться продлить свой успех. Надеюсь, что в будущем у нас будет больше гонок с плотной борьбой», – рассказал Хэмилтон.

Ферстаппен сравнялся с Сенной по победам в «Формуле-1»

6 комментариев

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пазетиф
Очень разумно и корректно выражается. И даже называет Макса по имени)
+11
0
+11
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Андрей Никитин99
Ответ пазетиф
Очень разумно и корректно выражается. И даже называет Макса по имени)
А че ему не называть?
Это только Лука тут может слюни пускать и оскорблять всех вокруг
Они просто конкуренты не более того
Если посмотреть прессухи они довольно мило общаются между собой
+6
0
+6
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Рулон*Обоев
Люис - приличный человек.
С трезвыми взглядами на жизнь и действительность.
+4
-1
+3
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Иван Алейников
Ответ Великий Алонсо
Если РБ вдруг перестанет самовозить, то ничего не сделает. Это рулетка, смотря как повезёт.
Тут да
0
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