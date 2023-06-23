«Шумахер – гонщик «Мерседеса» и ответственность за него несет Вольфф». Марко подтвердил попытки босса «Мерседеса» устроить немца в «Альфа Таури»

Советник «Ред Булл» рассказал о попытках трудоустроить Мика Шумахера в « ».

Ранее Вольфф опровергал информацию о встрече с руководителем спортивного подразделения «Ред Булл» Оливером Минцлаффом, однако Марко заявил, что это оказалось не так.

«Речь об этом вопросе зашла по ходу одного из совещаний. Очень жаль, что в то же самое время мистер Вольфф открыто ведет политику против «Ред Булл», оказывая давление на ФИА. И этот фактор снял данный вопрос (о перспективах Шумахера) с повестки дня.

Более того, почему мы вообще должны приглашать Шумахера? Он гонщик « » и ответственность за него несет Тото Вольфф. Если он столь высокого о нем мнения – почему не посадить его за руль одной из своих машин или не использовать собственное влияние, чтобы организовать место в клиентской команде вроде «Уильямса»?» – рассказал Марко.

Тото Вольфф: «Я никогда не общался с «Ред Булл» по поводу Мика Шумахера, это было бы пустой тратой времени»