«Шумахер – гонщик «Мерседеса» и ответственность за него несет Вольфф». Марко подтвердил попытки босса «Мерседеса» устроить немца в «Альфа Таури»

Теги Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Гельмут Марко Мерседес Тото Вольфф Мик Шумахер Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал о попытках Тото Вольффа трудоустроить Мика Шумахера в «Альфа Таури».

Ранее Вольфф опровергал информацию о встрече с руководителем спортивного подразделения «Ред Булл» Оливером Минцлаффом, однако Марко заявил, что это оказалось не так.

«Речь об этом вопросе зашла по ходу одного из совещаний. Очень жаль, что в то же самое время мистер Вольфф открыто ведет политику против «Ред Булл», оказывая давление на ФИА. И этот фактор снял данный вопрос (о перспективах Шумахера) с повестки дня.

Более того, почему мы вообще должны приглашать Шумахера? Он гонщик «Мерседеса» и ответственность за него несет Тото Вольфф. Если он столь высокого о нем мнения – почему не посадить его за руль одной из своих машин или не использовать собственное влияние, чтобы организовать место в клиентской команде вроде «Уильямса»?» – рассказал Марко.

Тото Вольфф: «Я никогда не общался с «Ред Булл» по поводу Мика Шумахера, это было бы пустой тратой времени»

6 комментариев

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Kira625
Выходит Тото врал? Да не может быть. Да как же так.
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Mortimer1
Ответ Kira625
Выходит Тото врал? Да не может быть. Да как же так.
Ну не признаваться же Тотошке в своей неудаче)
+3
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Сергей Богатырёв
Ответ Mortimer1
Ну не признаваться же Тотошке в своей неудаче)
ну а говорить что-то насчёт РБ, что те легко могут опровергнуть, думаете, Вольф совсем идиот?
+1
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Luca di Montezemolo
Ответ Kira625
Выходит Тото врал? Да не может быть. Да как же так.
Ну если хорнер или дохтур сказали что врал, значит врал, руководство читербулла известно своей честностью лол.
+1
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