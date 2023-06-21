Тото Вольфф: «Я никогда не общался с «Ред Булл» по поводу Мика Шумахера, это было бы пустой тратой времени»

Исполнительный директор «Мерседеса» опроверг информацию о том, что пытался устроить переход в «Альфа Таури».

В нескольких издания появились сообщения, что Вольфф обратился напрямую к главе спортивного подразделения « » Оливеру Минцлаффу для обсуждения перспектив Шумахера:

«Я никогда не общался с руководством «Ред Булл» по поводу того, чтобы Мик мог получить место в их команде. Это было бы пустой тратой времени».

Вольфф также отметил, что в «Мерседесе» довольны наличием столь высококлассного запасного пилота:

«Честно говоря, мне кажется, что в прошлом году (в «Хаасе») Мик просто выгорел. И сейчас, какая бы команда ни захотела пригласить Мика, она получит очень хорошего гонщика. Но в конечном счете команды сами решают, каких гонщиков к себе приглашать. Я не могу говорить командам, каких гонщиков использовать.

При этом в лице Шумахера у « » есть взрослый, успешный и опытный пилот «Ф-1», который оказывает команде поддержку. Работая на симуляторе, обеспечивая обратную связь и так далее. На некоторых европейских Гран-при это дает нам большое преимущество – Мик часто работает на симуляторе в пятницу вечером, чтобы в субботу у команды было достаточно данных.

К тому же, если один из наших пилотов, например, получит пищевое отравление – из-за несвежей рыбы, или в случае с Льюисом несвежего авокадо, – мы будем знать, что у нас в запасе всегда есть отличный гонщик. Но какой бы выгодной эта ситуация ни была для нашей команды, я все же надеюсь, что Мик найдет возможность самостоятельно выступать в гонках».

Мик Шумахер о возвращении в «Ф-1»: «Увидимся очень скоро, самое позднее – в 2024-м»