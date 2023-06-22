Марк Уэббер: «Заводскую команду хвалили бы больше на месте «Ред Булл»

Марк Уэббер считает, что усилия сотрудников «Ред Булл» недооценивают.

Австралиец, ранее выступавший за команду из Милтон-Кейнса, высказался о «фантастических» специалистах и «исключительном» объеме работы.

«Будь это заводская команда, ее хвалили бы больше. По сути это коллектив фантастических людей, которые прекрасно себя проявили и создали чудесную машину «Формулу-1», сражающуюся за титулы и доминирующую во многих отношениях.

Команда приложила огромные усилия. Сотрудники и инфраструктура в Милтон-Кейнсе свидетельствует об успешном управлении, нацеленность по отношению к собственным специалистам и к «Ф-1» громадная. Многие приходят и уходят.

Иногда люди забывают, что «Ред Булл» провел работу исключительного объема», – заявил бывший пилот «Ф-1».

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