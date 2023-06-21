В 2024 году гонки «Ф-1» в Бахрейне и Саудовской Аравии пройдут в ночь с субботы на воскресенье (Джо Сейвард)

Гонки «Формулы-1» в Бахрейне и Саудовской Аравии в сезоне-2024 пройдут по субботам.

По информации известного британского журналиста Джо Сейварда, в «Формуле-1» сейчас активно заняты процессом формирования календаря чемпионата на сезон-2024.

И две стартовые гонки сезона, которые пройдут в странах Ближнего Востока, собираются проводить в ночь с субботы на воскресенье. Причиной данных изменений является то, что даты проведения обоих Гран-при в 2024 году вплотную подходят к началу Рамадана. В 2024 году Рамадан начинается 10 марта, в воскресенье, и было решено провести в субботу. Чтобы излишне не уплотнять расписание, тоже было решено перенести на ночь с субботы на воскресенье 2 марта.

После этого « » возьмет двухнедельный перерыв, а третьим этапом сезона станет 24 марта. Следом за этапом в Мельбурне с перерывами по две недели между собой будут проведены Гран-при Японии и Гран-при Китая – 7 и 21 апреля соответственно.

Еще через две недели пройдет Гран-при Майами. В «Формуле-1» очень хотят сместить дату проведения , чтобы сделать две североамериканские гонки спаренными. Но на это отказываются идти организаторы этапа в Монреале, объясняя свою позицию фактором погодных условий. В свою очередь, переместить Гран-при Майами на июнь, к дате Гран-при Канады, также не представляется возможным – в эти дни в Майами проводится теннисный турнир, который также невозможно перенести на более поздний срок из-за начала сезона НФЛ.

Также по информации Сейварда рассматривается вариант с переносом Гран-при Азербайджана на осень – и проведение его в сентябре, после Гран-при Сингапура.

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