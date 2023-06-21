Герхард Бергер: «Вассер способный и опытный руководитель, просто он не может делать все в одиночку»

Бывший пилот «Формулы-1» выступил в защиту нового руководителя «Феррари» .

Из-за неудачного начала сезона некоторые уже начали призывать к отставке Вассера и критиковать боссов «Феррари» за решение уволить Маттиа Бинотто.

«Вассер способный и опытный руководитель, просто он не может делать все в одиночку. Ему нужны рядом хорошие специалисты. Например, в «Ред Булл» таких людей сразу трое: , Гельмут Марко и Эдриан Ньюи. Мне кажется, что в «Феррари» отлично бы сработал тандем из Вассера и , поскольку последний является блестящим инженером.

В любом случае, слишком частые смены руководства только вредят команде. Я хорошо помню, как Лука ди Монтедземоло хотел заменить Жана Тодта, потому что команда несколько лет не выигрывала чемпионат. Помешал этому Михаэль Шумахер. И в итоге та команда стала самой успешной в истории «Феррари».

Точно так же я помню, как Дитрих Матешиц хотел заменить Кристиана Хорнера после четырех сезонов, потому что команда не побеждала. И решение оставить Хорнера стало одним из сильнейших для « ». В любом случае, нескольких месяцев недостаточно, Вассеру нужно больше времени», – рассказал Бергер.

«Феррари» запрыгнула в топ-5 на смелой стратегии – благодаря доверию гонщикам. Подход изменился буквально за ночь