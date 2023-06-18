Макс Ферстаппен: «Непростая гонка, было очень трудно поддерживать температуру в шинах»

Макс Ферстаппен прокомментировал трудное первое место на Гран-при Канады.

Ферстаппен принес «Ред Булл» сотую победу в истории, а сам сравнялся по данному показателю с .

«Я очень доволен. Гонка вышла не очень простой, так как шины не попадали в рабочее окно. Было очень холодно в сравнении с пятницей, мы скользили.

Но мы заставили шины работать, и сотая победа команды – нечто невероятное. Это потрясающе. Я никогда не думал, что сам дойду до чего-то подобного. Мы по-прежнему получаем удовольствие и продолжаем упорно трудиться. Отличный день.

Я примерно этого и ожидал, но было очень трудно поддерживать температуру в шинах, сцепления было мало. Может, поэтому отрыв не такой большой», – сообщил двукратный чемпион мира.

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