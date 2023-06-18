Макс Ферстаппен: «Непростая гонка, было очень трудно поддерживать температуру в шинах»

Теги Айртон Сенна Гран-при Канады Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Макс Ферстаппен прокомментировал трудное первое место на Гран-при Канады.

Ферстаппен принес «Ред Булл» сотую победу в истории, а сам сравнялся по данному показателю с Айртоном Сенной.

«Я очень доволен. Гонка вышла не очень простой, так как шины не попадали в рабочее окно. Было очень холодно в сравнении с пятницей, мы скользили.

Но мы заставили шины работать, и сотая победа команды – нечто невероятное. Это потрясающе. Я никогда не думал, что сам дойду до чего-то подобного. Мы по-прежнему получаем удовольствие и продолжаем упорно трудиться. Отличный день.

Я примерно этого и ожидал, но было очень трудно поддерживать температуру в шинах, сцепления было мало. Может, поэтому отрыв не такой большой», – сообщил двукратный чемпион мира.

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9 комментариев

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Minuvert
Отрыв не такой большой на финише только потому, что РБ пытается не показывать свою истинную скорость. А зачем палиться, пусть соперники поломают голову.
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The Stig
Ответ Самая быстрая булочка в мире
два БШ подряд. Непростые две гонки были, конечно
он не взял БШ - БК у Переса
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Ignazio Petko
Ответ Самая быстрая булочка в мире
два БШ подряд. Непростые две гонки были, конечно
Не получил БШ, потому что Перес забрал быстрый круг
+1
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+1
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Minuvert
Ответ Kemal Gul
Чеко тоже решил не показывать истинную скорость РБ и тактически грамотно финишировал 6-м, всю гонку отставая от Феррари
У Чеко весь уикенд не было темпа, не самый стабильный гонщик
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Kemal Gul
Ответ Minuvert
У Чеко весь уикенд не было темпа, не самый стабильный гонщик
Ну так и у Макса не было такого гигантского отрыва от всех остальных по темпу, как на некоторых прошлых гран-при. Вдруг резко начал шифроваться?) Или может конкретно в Канаде у РБ действительно не было огромного преимущества? Любят тут теории заговора выискивать
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Антон Якимцев
Ответ Ignazio Petko
Не получил БШ, потому что Перес забрал быстрый круг
и до этого БК был у 44,а не у него.
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