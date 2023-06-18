Джеймс Эллисон о возвращении «Мерседеса» в лидеры: «Это как ждать Рождество. Вы не можете дождаться, когда оно наступит – и это очень захватывающе»

Технический директор «Мерседеса» рассказал об ощущениях после возвращения на должность.

В апреле этого года Эллисон вновь стал техническим директором команды, заменив Майка Эллиота, который теперь руководит техническим отделом.

«Я просто обдумываю и планирую с коллегами, что мы привезем на трассы в этом году, а также то, что мы будем делать в следующем сезоне. У нас только что была главная пресс-конференция, и я хотел донести до других, как же это здорово, когда у вас с коллегами в команде формируется небольшая картина того, как будет выглядеть ваше путешествие.

Это как ждать Рождество. Вы не можете дождаться, когда оно наступит – и это очень захватывающе», – сказал Эллисон.

Также Джеймс высказался по поводу перспектив « » на . По мнению технического директора команды, шансы на хороший результат весьма сомнительны.

«Этот трек полон разных трудностей. Так что если мы сможем провести этот уик-энд с приличным темпом, то это будет хорошо.

Я склонен думать, что большая часть того, что мы сделали, было рассчитано на средне- и высокоскоростные повороты. Здесь же их не так много, поэтому, думаю, мы, возможно, будем не так сильны, как в Барселоне. Нам все еще предстоит сделать что-то вроде пакета обновлений для медленных поворотов – позже в этом году».

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