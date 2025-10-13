  • Спортс
  Жак Вильнев: «Если ты побеждал Шумахера, то знал, что сделал нечто великое – обыграл сильнейшего»
Жак Вильнев: «Если ты побеждал Шумахера, то знал, что сделал нечто великое – обыграл сильнейшего»

Вильнев вспомнил о битве с Шумахером, заявив, что сотворил «нечто великое».

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев высказался о титуле, который выиграл за «Уильямс» в борьбе с пилотом «Феррари» Михаэлем Шумахером.

«Чемпионство в борьбе с «Феррари» – нечто особенное. Нечто мощное. Знаю, не все были рады, но это так. Это было видно даже по довольным лицам людей из других команды.

Михаэль никогда не сдавался. Он хотел побеждать. Он был тем, кого стремились превзойти. Если ты побеждал его, то знал, что сделал нечто великое. Потому что ты обыграл сильнейшего. Ты оказался сильнее самого сильного», – произнес эксперт.

Хэмилтон показал лучший круг гонки 16-й сезон подряд и побил рекорд Шумахера

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: La Gazzetta dello Sport
