Эстебан Окон о шестом месте в квалификации: «Мы начали с пули в ногу, но отлично справились»

Пилот « » подвел итоги квалификации Гран-при Канады, где стал шестым.

По ходу заезда француза заблокировал пилот « » . Канадца вызвали к стюардам, однако сам Эстебан не в обиде на соперника.

«Очевидно, это никак не повлияло на мой конечный результат. Я попал в третий сегмент – этого достаточно.

В квалификации было суперсложно понять, как ехать на сликах. Если ты проедешь по воде, то вылетишь в следующем повороте. Это сложно. Так что, надеюсь, его не накажут», – сказал Окон.

Тем не менее Строллу дали штраф в три позиции. Также Окон пожаловался на то, что после технических проблем во второй практике ему не компенсировали использованный комплект «промежуточных» шин.

«Что было по-настоящему сложно – так это наша подготовка к этому уик-энду. У нас была та проблема с двигателем [во второй практике], так что не удалось достаточно много проехать – и это ударило по нашей стратегии в квалификации, потому что у нас не было дополнительного комплекта «промежуточных».

Так что я не мог нормально пилотировать этим утром [в субботу], не мог нормально прочувствовать машину, просто проехал круг – и потом в квалификации мне предстояло ехать на том же комплекте.

В общем, мы начали с пули в ногу, но отлично справились. И я не могу быть более счастлив после первого попадания в третий сегмент и шестого места после такого тяжелого уик-энда – думаю, до квалификации мы были 18-ми или 19-ми по скорости. Так что все очень-очень хорошо потрудились», – отметил Эстебан.

Гран-при Канады-2023. Стартовый порядок. Гонка – в 21:00