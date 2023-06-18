Эстебан Окон о шестом месте в квалификации: «Мы начали с пули в ногу, но отлично справились»
Пилот «Альпин» Эстебан Окон подвел итоги квалификации Гран-при Канады, где стал шестым.
По ходу заезда француза заблокировал пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл. Канадца вызвали к стюардам, однако сам Эстебан не в обиде на соперника.
«Очевидно, это никак не повлияло на мой конечный результат. Я попал в третий сегмент – этого достаточно.
В квалификации было суперсложно понять, как ехать на сликах. Если ты проедешь по воде, то вылетишь в следующем повороте. Это сложно. Так что, надеюсь, его не накажут», – сказал Окон.
Тем не менее Строллу дали штраф в три позиции. Также Окон пожаловался на то, что после технических проблем во второй практике ему не компенсировали использованный комплект «промежуточных» шин.
«Что было по-настоящему сложно – так это наша подготовка к этому уик-энду. У нас была та проблема с двигателем [во второй практике], так что не удалось достаточно много проехать – и это ударило по нашей стратегии в квалификации, потому что у нас не было дополнительного комплекта «промежуточных».
Так что я не мог нормально пилотировать этим утром [в субботу], не мог нормально прочувствовать машину, просто проехал круг – и потом в квалификации мне предстояло ехать на том же комплекте.
В общем, мы начали с пули в ногу, но отлично справились. И я не могу быть более счастлив после первого попадания в третий сегмент и шестого места после такого тяжелого уик-энда – думаю, до квалификации мы были 18-ми или 19-ми по скорости. Так что все очень-очень хорошо потрудились», – отметил Эстебан.
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