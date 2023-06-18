Фернандо Алонсо: «Не думаю, что мы на уровне Ферстаппена – но и не в 20 или 30 секундах позади»

Пилот « » считает, что сможет приблизиться к «Ред Булл» на Гран-при Канады после обновлений болида.

«Вчерашней [пятничной] второй практики было мало, но, к счастью, новинки оказались хороши и дали нам то, чего мы ожидали. Это еще один хороший знак. Посмотрим, сможем ли мы завтра [в воскресенье] немного побороться с [Ферстаппеном] на сухой трассе. Не думаю, что мы на таком уровне – это точно, но и не в 20 или 30 секундах позади. Надеюсь, мы немного ближе.

Думаю, новинки еще предстоит оценить. И, по-моему, нам все еще нужно слегка оптимизировать настройки болида с этим новым пакетом обновлений – с учетом обнаруженного вчера [в пятницу]. Думаю, в Австрии или Сильверстоуне мы извлечем из всего этого максимум», – сказал Алонсо.

Гран-при Канады-2023. Стартовый порядок. Гонка – в 21:00