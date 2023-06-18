Фредерик Вассер: «Понимаю разочарование Леклера. У «Феррари» сильный гоночный темп – хотелось оказаться выше в квалификации»

Фредерик Вассер прокомментировал критику «Феррари» со стороны Шарля Леклера.

Пилот Скудерии, показавший 11-е время, был недоволен выбором покрышек во время квалификации к , которая проходила в переменных условиях. Руководитель «Феррари» сообщил, что понимает чувства своего подопечного, а также отметил, что команде удалось добиться прогресса.

«Если сравнить темп в пятницу и в сегодня (в субботу) утром, ситуация улучшилась. Но после обеда возник хаос с шинами, и во втором сегменте у нас был лишь один круг, чтобы установить время – вышло не очень. Безусловно, завтра нужно выступить лучше.

Мы обсудили ситуацию с . В тот момент мы должны были защитить его от потенциальных красных флагов, что касалось и любой другой команды. Не хочу винить Шарля [за ошибку на трассе], такое случается. Мы были убеждены, что болид здорово проявит себя на «софте», покажет сильный темп.

У нас хорошие отношения с Шарлем, и я, безусловно, понимаю его разочарование. Пожалуй, оно лишь усилилось из-за того, что мы видели вчера. Мы очень здорово выступали на сухой трассе, у нас был хороший темп и стабильность на длинных отрезках. Мы ожидали многого от квалификации. На мой взгляд, нормально произносить определенные вещи, когда результат не тот, на который надеялись. Я это понимаю.

Квалификация вышла сложной, потому что условия были на грани между «промежуточными» и «софтом» в каких-то местах. Непростая сессия. Иногда важно оказаться в нужное время в нужном месте. Получилось не лучшим образом, но посмотрим, что выйдет завтра.

Вчера мы были очень близки к « » на сухой трассе. Кроме того, Шарль показывал очень быстрый и очень стабильный гоночный темп на очень длинном отрезке. Мы добились прогресса. Не хочу создавать ненужных ожиданий, но мы на верном пути. Хотелось бы оказаться выше в квалификации, но все сложилось так. Увидим, что получится в гонке», – сообщил .

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