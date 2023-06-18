Фернандо Алонсо: «С учетом результатов квалификации у нас есть колоссальная возможность отыграть очки в Кубке конструкторов и личном зачете»

Пилот «Астон Мартин» подвел итоги квалификации к , а также поделился мнением о перспективах команды в предстоящей гонке.

Алонсо, закончивший квалификацию с третьим результатом, после штрафа Нико Хюлькенберга начнет заезд со второй позиции.

«В квалификации нам в целом не везло с таймингами красных флагов. В первом сегменте мне не хватило где-то секунды, чтобы пересечь финишную черту, когда сессию остановили красными флагами. А в третьем сегменте нам не хватило где-то четыре секунды, чтобы закончить круг. Но мы довольны итоговым результатом.

Я вижу итоговый результат и вижу, что Чеко Перес будет стартовать довольно далеко. тоже не попал в топ-10, так что для нас это колоссальная возможность отыграться с точки зрения набранных очков в Кубке конструкторов. Да и в личном зачете тоже, особенно если Чеко не удастся заработать много очков.

Вообще квалификация была очень сложно, ее было чрезвычайно трудно провести оптимальным образом. Как я уже говорил, нужно было постоянно общаться с командой. Потому что порой из кокпита болида тебе кажется одно, а по телевизионной картинке и с пит-уолл все кажется другим, у команды могут быть разные идеи, и вам нужна вот эта обратная связь между гонщиком и инженером. Квалификация вышла трудной, но теперь у нас есть хорошие шансы заработать много очков, так что я доволен», – рассказал Алонсо.

Алонсо грозил «сокрушить «Мерседес» с новым «Астон Мартин». Ему улучшили полмашины – сработало?