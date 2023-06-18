Льюис Хэмилтон: «Если смогу удержаться за Алонсо и устроить ему ад, я так и сделаю»

Пилот « » подвел итоги квалификации к , а также поделился мнением о перспективах команды в предстоящей гонке.

«Хороший результат. Думаю, многие на самом деле недооценивают то, насколько на самом деле нам всем было тяжело. Насколько трудно было удерживать машину на трассе в таких условиях и в нужный момент показать результат.

Удерживать машину на треке и правда было очень трудно. Трасса была очень скользкой, что также заметно осложняло прогрев шин, и я благодарен за такой результат для себя и для Джорджа. Надеюсь, в гонке мы сможем продвинуться вперед.

В гонке наши перспективы должны быть лучше, обычно в этом сезоне наш гоночный темп лучше квалификационного.

Мы стартуем впереди обеих «Феррари». Макс, скорее всего сразу уйдет вперед, но если я смогу удержаться за и устроить ему ад, я так и сделаю», – рассказал Хэмилтон.

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