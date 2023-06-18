Серхио Перес: «Мы где-то на полкруга опоздали с переходом на слики»
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги квалификации к Гран-при Канады, рассказав о причинах неудачного выступления и лишь 13-й позиции на старте.
«При переходе на слики мы оказались в не слишком хорошей позиции. Мы опоздали с переходом где-то на полкруга. И когда температура в шинах достигла нужной отметки, мы уже не могли пройти в следующий сегмент.
Мы определенно могли бы быть намного выше, попасть в топ-3. Но в таких условиях попадание в третий сегмент в какой-то степени превратилось в лотерею. Мы видели, как людям не удавалось проехать второй быстрый круг подряд с этими шинами, так что да, это было сложно.
На втором круге, когда у нас ситуация с шинами улучшилась, усилился дождь, поэтому нам пришлось вернуться на промежуточные шины. Но дождь еще усилился», – рассказал Перес.
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