Серхио Перес: «Мы где-то на полкруга опоздали с переходом на слики»

Теги Гран-при Канады Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги квалификации к Гран-при Канады, рассказав о причинах неудачного выступления и лишь 13-й позиции на старте.

«При переходе на слики мы оказались в не слишком хорошей позиции. Мы опоздали с переходом где-то на полкруга. И когда температура в шинах достигла нужной отметки, мы уже не могли пройти в следующий сегмент.

Мы определенно могли бы быть намного выше, попасть в топ-3. Но в таких условиях попадание в третий сегмент в какой-то степени превратилось в лотерею. Мы видели, как людям не удавалось проехать второй быстрый круг подряд с этими шинами, так что да, это было сложно.

На втором круге, когда у нас ситуация с шинами улучшилась, усилился дождь, поэтому нам пришлось вернуться на промежуточные шины. Но дождь еще усилился», – рассказал Перес.

Ферстаппен выиграл дождевую квалификацию в Канаде. Хюлькенберг – на первом ряду! «Феррари» снова провалилась

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serge Vendino
Почему-то Макс всегда все успевает
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Удав
Зря время потеряли с переходом на промежуточные.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ecstasy
Шарль и Перес – главные разочарования квалы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий