Макс Ферстаппен о поуле: «Управляемость болида улучшилась после пятницы, которая сложилась не фантастическим образом»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал дождевой поул.

Двукратный чемпион «Формулы-1» показал лучшее время в квалификации к .

«Вчерашний день сложился не фантастическим образом, так что мы внесли кое-какие изменения. Условия сегодня дождевые, ситуация несколько отличается, но, думаю, в целом управляемость болида улучшилась.

Под дождем необходимо контролировать условия. Было очень скользко в каких-то местах, но мы принимали только верные решения в нужное время. Я очень рад оказаться на поуле.

Мне нравится пилотировать под дождем. Я из Голландии, мы привыкли гоняться под дождем.

Посмотрим, может, завтра будет сухая гонка, и ситуация изменится, но обычно у нас хорошая машина в гоночных условиях», – заявил .

Ферстаппен выиграл дождевую квалификацию в Канаде. Хюлькенберг – на первом ряду! «Феррари» снова провалилась

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram