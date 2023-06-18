Макс Ферстаппен о поуле: «Управляемость болида улучшилась после пятницы, которая сложилась не фантастическим образом»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал дождевой поул.
Двукратный чемпион «Формулы-1» показал лучшее время в квалификации к Гран-при Канады.
«Вчерашний день сложился не фантастическим образом, так что мы внесли кое-какие изменения. Условия сегодня дождевые, ситуация несколько отличается, но, думаю, в целом управляемость болида улучшилась.
Под дождем необходимо контролировать условия. Было очень скользко в каких-то местах, но мы принимали только верные решения в нужное время. Я очень рад оказаться на поуле.
Мне нравится пилотировать под дождем. Я из Голландии, мы привыкли гоняться под дождем.
Посмотрим, может, завтра будет сухая гонка, и ситуация изменится, но обычно у нас хорошая машина в гоночных условиях», – заявил Макс.
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отлично откатал третий сегмент