Пьер Ваше: «Ферстаппен здорово реализовал потенциал машины, собрал все воедино»

Ваше похвалил Ферстаппена после пятничного поула в Остине.

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше подвел итоги квалификации к спринту на Гран-при США и объяснил, как команда искала настройки в тренировке.

Макс Ферстаппен завоевал поул к субботней мини-гонке.

«Во время любой квалификации мы стараемся как можно лучше раскрыть потенциал болида и стремимся к максимально низким настройкам. Во время практики мы тестировали два типа настроек на двух болидах и поняли, что настройки Юки [Цуноды ] чуть лучше. Это помогло справиться с заземлением болида на высоких скоростях, которое наблюдается в поворотах, не теряя в низкоскоростных поворотах.

Макс очень здорово реализовал потенциал машины, действительно собрал все воедино и завоевал поул», – отметил специалист.

