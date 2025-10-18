Лоран Мекьес извинился перед Цунодой после 18-го места: «Ред Булл» ошибся с выездом из боксов»

В «Ред Булл» извинились перед Цунодой за ошибку.

Руководитель «Ред Булл » Лоран Мекьес признал просчет команды, отправивший Юки Цуноду на 18-ю строчку по итогам квалификации к спринту на Гран-при США .

Японский гонщик не проехал вторую попытку в первом сегменте из-за трафика.

«Да, откровенно говоря, мы ошиблись. Мы приносим извинения Юки. Программа получилась слишком плотной. Был выбор: остаться на трассе и охладить болид там или вернуться в боксы, а затем снова выехать – но лишь несколько машин могли успеть, а у нас не получилось.

Так что мы должны извиниться перед Юки», – подчеркнул менеджер в эфире Sky Sports.

