  • Лоран Мекьес извинился перед Цунодой после 18-го места: «Ред Булл» ошибся с выездом из боксов»
Лоран Мекьес извинился перед Цунодой после 18-го места: «Ред Булл» ошибся с выездом из боксов»

В «Ред Булл» извинились перед Цунодой за ошибку.

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес признал просчет команды, отправивший Юки Цуноду на 18-ю строчку по итогам квалификации к спринту на Гран-при США.

Японский гонщик не проехал вторую попытку в первом сегменте из-за трафика.

«Да, откровенно говоря, мы ошиблись. Мы приносим извинения Юки. Программа получилась слишком плотной. Был выбор: остаться на трассе и охладить болид там или вернуться в боксы, а затем снова выехать – но лишь несколько машин могли успеть, а у нас не получилось.

Так что мы должны извиниться перед Юки», – подчеркнул менеджер в эфире Sky Sports.

Гельмут Марко: «Печально, когда Ферстаппен на поуле, а Цунода не проходит во 2-й сегмент. Надо изучить, почему Юки застрял в трафике»

«Настоящий шок, даже не близко». Юки Цунода о позднем выезде из боксов в квалификации к спринту

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
Гран-при США
