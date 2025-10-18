  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Андреа Кими Антонелли: «В работе жилета возникли неполадки. Вместо охлаждения он работал на нагрев»
0

Андреа Кими Антонелли: «В работе жилета возникли неполадки. Вместо охлаждения он работал на нагрев»

У Антонелли возникли проблемы с охлаждающим жилетом.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при США, рассказал о трудностях, с которыми столкнулся по ходу сессии.

По словам Антонелли, помимо проблем с блокировкой колес ему сильно мешали и неполадки в работе охлаждающего жилета.

«У меня были проблемы за рулем болида, некоторые проблемы с физической нагрузкой. При этом машина работала хорошо, во втором сегменте квалификации я был вполне в себе уверен.

Проблема была в том, что мы использовали охлаждающий жилет, и в его работе возникли неполадки. И вместо охлаждения он работал на нагрев. Так что для меня сессия получилась очень трудной.

Еще нужно разобраться в том, почему на торможениях у меня были такие проблемы с блокировкой колес. И, конечно, я разочарован результатом, ведь в первом сегменте все было хорошо. Но у нас были проблемы с блокировками. На быстром круге у меня дважды сильно блокировались колеса, из-за чего я потерял много времени», – рассказал Антонелли.

Расселл дожал «Мерседес»: $40 млн в год, №3 по гонорарам в «Ф-1». Заслужил?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoМерседес
Гран-при США
logoФормула-1
logoАндреа Кими Антонелли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Карлос Сайнс: «Попадание в топ-7 – очень хороший результат для «Уильямса»
1 минуту назад
Фернандо Алонсо: «Это была одна из лучших квалификаций в сезоне»
10 минут назад
Пьер Ваше: «Ферстаппен здорово реализовал потенциал машины, собрал все воедино»
13 минут назад
Лоран Мекьес извинился перед Цунодой после 18-го места: «Ред Булл» ошибся с выездом из боксов»
126 минут назад
Джордж Расселл о 5-м месте: «В условиях гонки болид «Мерседеса» должен быть быстрее»
36 минут назад
«Настоящий шок, даже не близко». Юки Цунода о позднем выезде из боксов в квалификации к спринту
38 минут назад
Гельмут Марко о титуле Ферстаппена: «Нельзя сказать, что это невозможно. Нужна помощь от «Макларена»
357 минут назад
Льюис Хэмилтон: «Не знаю, куда делась скорость «Феррари» – в практике все было нормально»
4сегодня, 08:04
Шарль Леклер о том, где «Феррари» теряет время: «Везде. Таков потенциал болида, кажется»
9сегодня, 07:51
Гельмут Марко: «Печально, когда Ферстаппен на поуле, а Цунода не проходит во 2-й сегмент. Надо изучить, почему Юки застрял в трафике»
2сегодня, 07:32
Ко всем новостям
Последние новости
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07