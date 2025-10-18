Андреа Кими Антонелли: «В работе жилета возникли неполадки. Вместо охлаждения он работал на нагрев»

У Антонелли возникли проблемы с охлаждающим жилетом.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при США , рассказал о трудностях, с которыми столкнулся по ходу сессии.

По словам Антонелли, помимо проблем с блокировкой колес ему сильно мешали и неполадки в работе охлаждающего жилета.

«У меня были проблемы за рулем болида, некоторые проблемы с физической нагрузкой. При этом машина работала хорошо, во втором сегменте квалификации я был вполне в себе уверен.

Проблема была в том, что мы использовали охлаждающий жилет, и в его работе возникли неполадки. И вместо охлаждения он работал на нагрев. Так что для меня сессия получилась очень трудной.

Еще нужно разобраться в том, почему на торможениях у меня были такие проблемы с блокировкой колес. И, конечно, я разочарован результатом, ведь в первом сегменте все было хорошо. Но у нас были проблемы с блокировками. На быстром круге у меня дважды сильно блокировались колеса, из-за чего я потерял много времени», – рассказал Антонелли.

