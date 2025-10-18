Джордж Расселл о 5-м месте: «В условиях гонки болид «Мерседеса» должен быть быстрее»

Расселл надеется на прогресс в спринте в Остине.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при США , отметив, что не сумел выжать из своего болида максимум скорости.

При этом Расселл считает, что в условиях гонки болид «Мерседеса» будет более конкурентоспособным.

«Я не смог выжать из болида максимум. Тем не менее, в этой квалификации я точно не смог бы оказаться на поуле. Что касается Нико Хюлькенберга (который опередил Расселла), то он проехал очень хороший круг.

Тем не менее, я считаю, что в условиях гонки болид «Мерседеса» должен быть быстрее. Наиболее сильной стороной нашей машины должны быть скоростные повороты. Но да, в целом результат квалификации отражает текущее положение «Мерседеса», – рассказал Расселл.

Расселл дожал «Мерседес»: $40 млн в год, №3 по гонорарам в «Ф-1». Заслужил?