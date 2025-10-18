«Настоящий шок, даже не близко». Юки Цунода о позднем выезде из боксов в квалификации к спринту

Цуноду поразила ошибка «Ред Булл», отправившая его на 18-е место.

Пилот «Ред Булл » Юки Цунода поделился мыслями о неудаче в квалификации к спринту на Гран-при США: японец не начал вторую попытку из-за трафика и стал 18-м.

Юки не стал винить коллегу из «Рейсинг Буллз » Лиама Лоусона , который мог ему помешать.

«Пожалуй, это его обычный [пилотаж]. Я не ожидаю от него ничего другого.

Дело скорее в моменте выезда из боксов – это было даже не близко. Не знаю, что случилось, если честно. Что-то пошло не так, и у меня не было возможности проехать круг. Очень жаль.

Я сильно разочарован, ведь я не могу это контролировать. Такими вещами скорее управляет команда, чем я. Настоящий шок», – заявил Цунода.

