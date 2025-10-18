«Настоящий шок, даже не близко». Юки Цунода о позднем выезде из боксов в квалификации к спринту
Пилот «Ред Булл» Юки Цунода поделился мыслями о неудаче в квалификации к спринту на Гран-при США: японец не начал вторую попытку из-за трафика и стал 18-м.
Юки не стал винить коллегу из «Рейсинг Буллз» Лиама Лоусона, который мог ему помешать.
«Пожалуй, это его обычный [пилотаж]. Я не ожидаю от него ничего другого.
Дело скорее в моменте выезда из боксов – это было даже не близко. Не знаю, что случилось, если честно. Что-то пошло не так, и у меня не было возможности проехать круг. Очень жаль.
Я сильно разочарован, ведь я не могу это контролировать. Такими вещами скорее управляет команда, чем я. Настоящий шок», – заявил Цунода.
Гельмут Марко: «Печально, когда Ферстаппен на поуле, а Цунода не проходит во 2-й сегмент. Надо изучить, почему Юки застрял в трафике»
Гран-при США-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию к спринту, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й