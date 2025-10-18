  • Спортс
  • Гельмут Марко о титуле Ферстаппена: «Нельзя сказать, что это невозможно. Нужна помощь от «Макларена»
Гельмут Марко о титуле Ферстаппена: «Нельзя сказать, что это невозможно. Нужна помощь от «Макларена»

В «Ред Булл» надеются на сенсационный титул Ферстаппена.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко высказался о шансах Макса Ферстаппена завоевать пятое чемпионство подряд после поула к спринту на Гран-при США.

«Начиная с Зандворта, мы постоянно сражаемся за первую или вторую позицию. Так что все идет в нужном направлении. К сожалению, ситуация изменилась слишком поздно.

Все эти [разговоры о] среднескоростных поворотах, температурах и тому подобном – это уже не имеет значения. Мы в борьбе. Если мы отстаем в каком-то одном повороте, речь о тысячных долях секунды. Не как раньше – полсекунды или вроде того в некоторых секторах.

Это показывает, что болид сделал шаг вперед, а Макс, разумеется, использует это по максимуму. Если бы ситуация изменилась немного раньше, чемпионат выглядел бы иначе.

Считаю, мы не можем сделать это своими силами. Нужна помощь от «Макларена». Нельзя сказать, что это невозможно», – заявил Марко.

Ферстаппен еще может выиграть пятый титул. Какие шансы на «величайший камбэк» в истории?

Гран-при США-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию к спринту, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
Гран-при США
