Фернандо Алонсо: «Мы согласны на третье место – думаю, завтра у нас будет шанс оказать давление на «Ред Булл»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги квалификации к Гран-при Канады, а также поделился мнением о шансах побороться с Максом Ферстаппеном в гонке.
«Квалификация получилась очень сложной с точки зрения того, чтобы в нужное время выбрать правильные шины. На третье место мы согласны. Думаю, это хорошая стартовая позиция.
Болельщики здесь просто потрясающие. Дело не только в трассе, но и в городе. Мне нравится Монреаль и как они принимают Гран-при. Вчера, к сожалению, им пришлось долго ждать выезда машин. Надеюсь, что сегодня они получили удовольствие и получат его и завтра.
Думаю, завтра у нас будет шанс оказать давление на «Ред Булл». До этого победы доставались им легко – надеюсь, в этот раз им придется поднажать», – рассказал Алонсо.
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