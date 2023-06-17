Андреа Стелла: «Макларен» проведет фундаментальную переработку, изменится фактически вся машина»

сообщил, что «Макларен» поменяет фактически всю аэродинамику машины.

По словам руководителя команды, первые новинки привезут на ближайший этап в , последующие – на и .

«После старта сезона мы достаточно быстро поняли, что болид нуждается в фундаментальной переработке. Я бы сказал, эта переработка коснется практически каждой аэродинамической детали.

Поэтому мы распределим обновления на несколько гонок. Отличия будут хорошо различимыми. Необходимо переделать даже некоторые части под корпусом, поэтому требуется время, чтобы доставить новинки. Я бы сказал, [изменится] фактически вся машина.

Пока мы не тестировали [обновления] на симуляторе, но они дают больше прижимной силы при схожих характеристиках. Ключевой момент в том, будут ли данные с трассы соответствовать ожиданиям, но до нынешнего момента корреляция была хорошей.

Мне кажется, в целом данные нового поколения болидов хорошо соответствуют тому, что показывают инструменты, которые используются для разработки. Мы ожидаем, что улучшения составят несколько десятых секунды с круга. Увидим», – объяснил Стелла.

Ландо Норрис о переходе в «Макларен» Роба Маршалла: «Он работал с одними из лучших умов «Ф-1» и сам, без сомнения, таковым является»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram