Мартин Брандл: «Хэмилтон может легко провести еще 2-3 года в «Ф-1»

Мартин Брандл рассказал, сколько лет Льюис Хэмилтон может провести в «Мерседесе».

Контракт 38-летнего семикратного чемпиона «Формулы-1» истекает в конце 2023 года, подписание нового соглашения ожидается в ближайшее время.

«Могу легко представить еще два-три года. Безусловно, он достаточно сильный, подтянутый и подготовленный с психологической точки зрения. Сейчас он обрел уверенность в себе и получает удовольствие от «Ф-1». Для меня это очевидно, когда я наблюдаю за ним на пресс-конференциях и в машине.

Современные гонщики в такой хорошей форме, что фактически не страдают от переломов ног или ушибов головы, слава богу», – сообщил комментатор Sky Sports и бывший пилот «Ф-1».

также поделился мыслями о том, будет ли Льюис гоняться в 2026 году, при новом техническом регламенте:

«Контракт не имеет значения: если гонщик скажет, что с него хватит, никто не заставит его сесть в машину. Но я всегда говорю, что теряется не скорость, а мотивация. А Льюис не потерял желание быть пилотом «Формулы-1».

Хэмилтон хочет подписать с «Мерседесом» 5-летний контракт на £250 млн (Daily Mail)

Льюис Хэмилтон может подписать контракт с «Мерседесом» через месяц: «Прогресс есть, но я не обязан спешить»

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