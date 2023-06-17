Мартин Брандл: «Хэмилтон может легко провести еще 2-3 года в «Ф-1»

Теги Льюис Хэмилтон Мартин Брандл Формула-1 Мерседес Авто

Мартин Брандл рассказал, сколько лет Льюис Хэмилтон может провести в «Мерседесе».

Контракт 38-летнего семикратного чемпиона «Формулы-1» истекает в конце 2023 года, подписание нового соглашения ожидается в ближайшее время.

«Могу легко представить еще два-три года. Безусловно, он достаточно сильный, подтянутый и подготовленный с психологической точки зрения. Сейчас он обрел уверенность в себе и получает удовольствие от «Ф-1». Для меня это очевидно, когда я наблюдаю за ним на пресс-конференциях и в машине.

Современные гонщики в такой хорошей форме, что фактически не страдают от переломов ног или ушибов головы, слава богу», – сообщил комментатор Sky Sports и бывший пилот «Ф-1».

Брандл также поделился мыслями о том, будет ли Льюис гоняться в 2026 году, при новом техническом регламенте:

«Контракт не имеет значения: если гонщик скажет, что с него хватит, никто не заставит его сесть в машину. Но я всегда говорю, что теряется не скорость, а мотивация. А Льюис не потерял желание быть пилотом «Формулы-1».

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2 комментария

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Великий Алонсо
Алонсо может легко провести ещё 15-20 лет в Ф1
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LeChat Ostrowski
за 250 мультов должны все отрабатывать, даже Брандл. Ждём остальной Скай, будет интересно понаблюдать.
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