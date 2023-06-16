Льюис Хэмилтон может подписать контракт с «Мерседесом» через месяц: «Прогресс есть, но я не обязан спешить»

Льюис Хэмилтон не собирается подписывать контакт с «Мерседесом» в ближайшие дни.

Действующее соглашение истекает в конце 2023 года. Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф сообщал, что сделка – вопрос нескольких дней. В то же время Хэмилтон заявил, что хочет сосредоточиться на и не переживает из-за контракта.

«У нас совсем недавно была продуктивная встреча. Контракты очень сложные, там не только гоночные вещи.

Прямо сейчас я планирую быть здесь и заниматься гонками. Необходимо изучить все возможности в плане расширения сотрудничества с такой прекрасной организацией. Недостаточно просто сказать «продолжаем», так что я не обязан спешить.

Я виделся с Тото, мы несколько раз говорили. Между нами отличные отношения. Все будет сделано тогда, когда будет сделано. На следующей неделе или через месяц – если мы все подпишем, то я не переживаю.

Есть ли прогресс? Ага. Мне больше нечего добавить», – объяснил Льюис.

Семикратный чемпион «Формулы-1» отметил, что новом соглашении особое внимание уделяется вопросам многообразия:

«Это нашло серьезное отражение уже в предыдущем контракте. У нас на базе есть потрясающая группа людей, которая занимается [благотворительной инициативой « » и Хэмилтона] Ignite. Я очень горжусь тем, чего мы достигли в рамках [образовательной программы] Mission 44».

Тото Вольфф о новом контракте Хэмилтона: «Речь о днях, а не о неделях. Это скоро произойдет»

Льюис Хэмилтон о доминирующей машине: «Прекрасное чувство, но сейчас я получаю больше удовольствия в краткосрочной перспективе»

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