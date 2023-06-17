Оскар Пиастри о перспективах на Гран-при Канады: «Болиду «Макларена» нравятся прохладная погода и переменчивые условия, так что посмотрим»

Пилот « » считает, что дождевые условия в квалификации к могут сыграть в пользу его команды.

«Из-за сложившейся ситуации во второй практике у нас появились два дополнительных комплекта шин и на полчаса больше времени. Комплектов шин было много, можно было проехать побольше кругов, потренировать и квалификационный темп, и гоночный.

В конце пошел сильный дождь и, судя по всему, такая погода ждет нас и в субботу. В целом нашей машине нравятся прохладная погода и переменчивые условия, так что посмотрим. Очевидно, что гоняться придется при любой погоде – а сейчас кажется, что осадков будет и правда много», – рассказал Пиастри.

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