Шарль Леклер: «Мы все больше и больше узнаем о работе обновленного болида, оптимизируем ее»

Пилот « » подвел итоги пятничных свободных заездов перед , поделившись мнением о перспективах команды.

«Ну, с точки зрения ощущений за рулем болида эту пятницу можно отнести к числу лучших. Ощущения за рулем болида были очень, очень хорошими, это радует.

Но в субботу будет совершенно новый день, и честно говоря, мне кажется, что немногое из того, что мы выяснили сегодня, может пригодиться в субботу, поскольку ожидается дождь. В любом случае будет интересно.

Нет, мы ничего кардинально не меняли в машине (по сравнению с этапом в Барселоне). Но мы все больше и больше узнаем о работе обновленного болида, оптимизируем ее. Пока все наши действия позволяли двигаться в правильном направлении. Темп на длинной дистанции тоже был неплохим. Теперь нужно как можно чище провести квалификацию, которая будет проходить в очень непростых условиях, а там посмотрим, что будет возможно в гонке», – рассказал Леклер.

Гонщикам «Ф-1» показали их рейтинг для новой игры-сима: «В этот раз расщедрились», «Поломали весь настрой», «Ограблен»