Ландо Норрис: «Пожалуй, худшее аквапланирование, что я когда-либо испытывал»

Теги Гран-при Канады Макларен Формула-1 Ландо Норрис Авто

Ландо Норрис рассказал об ощущениях от дождевой трассы Гран-при Канады.

Большая часть второй практики прошла в сухих условиях, однако на последних минутах начался дождь, который быстро стал проливным.

«Под дождем это совершенно другой автодром. Аквапланирование, пожалуй, худшее, что я когда-либо испытывал.

Трудные условия, особенно когда асфальт такой гладкий», – отметил гонщик «Макларена».

Гран-при Канады-2023. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Расселл – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 6-й

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