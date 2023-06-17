Льюис Хэмилтон: «Мне нравится дождь, так что завтра надо постараться повеселиться»

Пилот « » подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

«Думаю, это трасса с самым неровным покрытием за очень долгое время, куда мы только приезжали. Довольно странный день.

Я рад, что мы все-таки смогли выехать на трассу и провести там полтора часа. С другой стороны, у нас довольно давно не было полуторачасовых сессий, так что время мы использовали не совсем оптимально.

Я люблю выступать на этой трассе, она потрясающая. Я наслаждаюсь процессом с момента, когда машина покидает пит-лейн и ты выезжаешь на трек. В целом машина работала не так плохо, но нам определенно есть над чем работать. Мне нравится дождь, так что завтра надо постараться повеселиться», – рассказал Хэмилтон.

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