На болиде Хюлькенгберга загорелся мотор – 2-ю практику перед Гран-при Канады временно остановили красными флагами

Теги происшествия Гран-при Канады Нико Хюлькенберг Формула-1 Хаас Авто

Вторая практика перед Гран-при Канады была остановлена красными флагами.

Примерно за час до истечения времени сессию остановили из-за возгорания двигателя на болиде «Хааса» Нико Хюлькенберга.

Ожидается, что вторая сессия свободных заездов скоро возобновится – после того, как работники трассы эвакуируют болид.

Режим красных флагов продолжается более 30 минут из-за проблем с камерами видеонаблюдения в 1-й практике перед Гран-при Канады

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