На болиде Хюлькенгберга загорелся мотор – 2-ю практику перед Гран-при Канады временно остановили красными флагами
Вторая практика перед Гран-при Канады была остановлена красными флагами.
Примерно за час до истечения времени сессию остановили из-за возгорания двигателя на болиде «Хааса» Нико Хюлькенберга.
Ожидается, что вторая сессия свободных заездов скоро возобновится – после того, как работники трассы эвакуируют болид.
Режим красных флагов продолжается более 30 минут из-за проблем с камерами видеонаблюдения в 1-й практике перед Гран-при Канады
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