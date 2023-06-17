На болиде Хюлькенгберга загорелся мотор – 2-ю практику перед Гран-при Канады временно остановили красными флагами

Вторая практика перед Гран-при Канады была остановлена красными флагами.

Примерно за час до истечения времени сессию остановили из-за возгорания двигателя на болиде « » .

Ожидается, что вторая сессия свободных заездов скоро возобновится – после того, как работники трассы эвакуируют болид.

Режим красных флагов продолжается более 30 минут из-за проблем с камерами видеонаблюдения в 1-й практике перед Гран-при Канады