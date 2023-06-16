Серхио Перес: «В этом сезоне у Ферстаппена еще не было ни одного неудачного гоночного уик-энда. Мне тоже нужно добиться такой стабильности»

Пилот « » рассказал, в каких аспектах ему нужно прибавлять, чтобы на равных бороться с за чемпионский титул.

По словам Переса, главным образом ему нужно добиться стабильности выступлений.

«Макс всегда знает, как добиться результата, когда это действительно важно и необходимо – например, в квалификации. При этом в нынешнем сезоне у него еще не было ни одного неудачного гоночного уик-энда.

И мне тоже нужно добиться такой стабильности. Я не могу позволить себе ни одного неудачного уик-энда. У меня уже было два или три неудачных уик-энда и мне нужно от этого избавиться. Я должен продолжить демонстрировать стабильность выступлений, особенно потому что Макс в этом очень силен. Он был очень силен и стабилен на протяжении всего этого сезона», – рассказал Перес.

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