Серхио Перес: «В этом сезоне у Ферстаппена еще не было ни одного неудачного гоночного уик-энда. Мне тоже нужно добиться такой стабильности»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал, в каких аспектах ему нужно прибавлять, чтобы на равных бороться с Максом Ферстаппеном за чемпионский титул.

По словам Переса, главным образом ему нужно добиться стабильности выступлений.

«Макс всегда знает, как добиться результата, когда это действительно важно и необходимо – например, в квалификации. При этом в нынешнем сезоне у него еще не было ни одного неудачного гоночного уик-энда.

И мне тоже нужно добиться такой стабильности. Я не могу позволить себе ни одного неудачного уик-энда. У меня уже было два или три неудачных уик-энда и мне нужно от этого избавиться. Я должен продолжить демонстрировать стабильность выступлений, особенно потому что Макс в этом очень силен. Он был очень силен и стабилен на протяжении всего этого сезона», – рассказал Перес.

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2 комментария

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Великий Алонсо
Перес вообще понимает, что Ферстаппен элементарно быстрее и лучше водит машину? Скорее всего понимает, только публично так принижать себя не хочет, вот и несёт чушь про неудачные уик-энды. Эти неудачные уик-энды Перес создаёт себе сам, когда на рельсовозе с управлением не справляется.
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Рнпрл Аари
Было причем два, только Перес не полностью этим воспользовался
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