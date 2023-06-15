Фернандо Алонсо: «С Гран-при Канады у меня связаны прекрасные воспоминания. И нужно будет следить за погодой»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Канады.
«У нас были довольно напряженные два подряд этапа в Монако и Испании, где в итоге мы, как команда, смогли заработать 32 очка. В Испании атмосфера на трибунах была феноменальной, но квалификация получилась для нас трудной, а в гонке нам не хватило темпа, чтобы устроить для болельщиков настоящее шоу.
Гонка в Монреале – действительно исторический Гран-при для «Формулы-1», у меня с этим этапом связаны прекрасные воспоминания. Например, в прошлом году, после хаотичной квалификации в дождевых условиях, в гонке я стартовал со второй позиции. И в эти выходные тоже вполне может пойти дождь, так что нужно будет внимательно следить за ситуацией», – рассказал Алонсо.
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